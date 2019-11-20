تراند اليوم : هنا الزاهد تتألق بفستان أسود مكشوف في مهرجان القاهرة – إتفرج

تألقت النجمة الشابة هنا الزاهد في إطلالة ساحرة استعدادا للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 .

ونشر مصفف الشعر الخاص بهنا الزاهد، صورة تجمعه بـ هنا بعد انتهائها من تصفيف شعرها ومكياجها للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وتألقت هنا الزاهد بفستان أسود أنيق يكشف عن قوامها الممشوق بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ قبل زواجها بفترة، وجاء الفستان مفتوح على الساق ومكشوف الأكتاف .

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).