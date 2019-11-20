شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري "محجبة" في افتتاح مهرجان القاهرة.. صور والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 فاجئت الراقصة المصرية سما المصري الجميع بظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 مرتدية طرحة فوق رأسها.

وظهرت سما المصري بفستان باللون الأبيض مزود بحزام أحمر وفوق رأسها ارتدت طرحة حمراء. Advertisements

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