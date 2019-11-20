متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الفنانة نداء شرارة تعتمد في الفترة الراهنة استراتيجية إصدار أغنيات منفردة، وكشفت في تصريحات جديدة لها عن أنها تعمل حالياً على إصدار أغنية لبنانية وأخرى خليجية، آملةً ضمّهما الى ألبوم من المرتقب أن يصدر في بداية العام الجديد.
أما على صعيد الحفلات، فأحيت حفلة على خشبة مسرح الجمهورية في دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 حيث غنّت مجموعة من أغانيها من بينها “درجات”، “سهرانة أنا”، “حبيتك بالتلاتة”، بالإضافة إلى عدد من أغنيات نجوم الزمن الجميل ومن بينهم الراحلة ذكرى.
تجدر الإشارة إلى أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أحدث أغنية لها بعنوان “حكايتي” وهي من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.
كانت هذه تفاصيل خبر نداء شرارة تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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