إليكم تفاصيل حفل سيلين ديون في لبنان

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت المغنية الأجنبية القديرة سيلين ديون عن الموعد الرسمي لحفلها المقرّر في لبنان في مطلع العام المقبل ضمن مهرجانات بيبلوس.

وفي صورة نشرت مواعيد جولاتها الخارجيّة يظهر فيها حفلها في لبنان يوم 31 تموز في العام 2020 وأسعار التذاكر أيضاً.

وكانت سيلين قد اصدرت ألبومها الغنائي الجديد ويحمل اسم Courage – “الشجاعة”، ويتضمن عشرين أغنية وهي Flying On My Own، Lovers Never Die، Falling In Love Again، Lying Down، Courage، Imperfections، Change My Mind، Say Yes، Nobody’s Watching، The Chase، For The Lover That I Lost، Baby، I Will Be Stronger، How Did You Get Here، Look At Us Now، Perfect Goodbye، Best Of All، Heart Of Glass، Boundaries وThe Hard Way.

وكانت سيلين ديون قد طرحت منذ أيام كليب خاص بأغنية عنوان ألبومها “الشجاعة”، وحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة حيث تخطى المليون ونصف المليون مشاهدة بعد 72 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.