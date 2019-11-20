متابعة بتجـــــــــــرد: نشر المغني الكولومبي الشهير مالوما صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بعد غياب عنها لفترة.
وأعلن عودته إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن غابَ فترة عنها:
“بعد انقطاع عن شبكات التواصل لأيام قليلة أنا عدتُ إليكم، وكان ذلك أفضل ما فعلتْ”.
ودعا جمهوره لعيش هذه التجربة لأيام قليلة والتي تسمح للأشخاص اكتشاف ذاتهم ومعرفة تفاصيل أكثر عن أنفسهم دون الدخول في تفاصيل العالم الرقمي.
كما شكر جمهوره على محبتهم الدائمة وعلى تفهمهم لذلك الموقف حيث انهالت عليه آلاف الإعجابات والتعليقات التي عبّرت عن إعجابها بهذه الخطوة.
من جهة ثانية يبدأ تجربته السينمائية الأولى مع النجمة جينفير لوبيز من خلال فيلم “merry me” والذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر مع هذه الثنائية المميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع دام أيامًا.. مالوما يعود إلى جمهوره بصورة جريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.