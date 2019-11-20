بعد انقطاع دام أيامًا.. مالوما يعود إلى جمهوره بصورة جريئة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر المغني الكولومبي الشهير مالوما صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بعد غياب عنها لفترة.

وأعلن عودته إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن غابَ فترة عنها:

“بعد انقطاع عن شبكات التواصل لأيام قليلة أنا عدتُ إليكم، وكان ذلك أفضل ما فعلتْ”.

Advertisements

ودعا جمهوره لعيش هذه التجربة لأيام قليلة والتي تسمح للأشخاص اكتشاف ذاتهم ومعرفة تفاصيل أكثر عن أنفسهم دون الدخول في تفاصيل العالم الرقمي.

كما شكر جمهوره على محبتهم الدائمة وعلى تفهمهم لذلك الموقف حيث انهالت عليه آلاف الإعجابات والتعليقات التي عبّرت عن إعجابها بهذه الخطوة.

من جهة ثانية يبدأ تجربته السينمائية الأولى مع النجمة جينفير لوبيز من خلال فيلم “merry me” والذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر مع هذه الثنائية المميزة.