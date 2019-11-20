رانيا يوسف تحاول تفادي الانتقادات بهذا الفستان – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: لفتت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأنظار كعادتها بفستانٍ أسود يجمع بين الأناقة والبساطة. حضرت النجمة المصرية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وارتدت رانيا يوسف فستاناً أسود، مقفول من الأمام، ومفتوح عند منطقة الظهر. فور صعودها إلى “السجادة الحمراء” بدأ المصورون يلتقطون صوراً لها. ففاجئتهم بالالتفاف لإظهار الفستان المفتوح من الظهر. داعبتهم قائلة: “لبست فستان مقفول علشان محدش ينتقدني”. بدأ توافد عدد كبير من النجوم، على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ41. الحفل يقام في دار الأوبرا المصرية. وتقام هذه الدورة للمرة الثالثة برئاسة السينمائي محمد حفظي.

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