بدء توافد النجوم للمشاركة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ توافد نجوم التمثيل في مصر والعالم للمشاركة في افتتاح فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط القاهرة.



ومن أبرز النجوم الذين حضروا مبكرا المخرج يسري نصرالله، والفنانون: يسرا، ليلى علوي، هنا شيحة، وشقيقتها حلا شيحة، كريم قاسم، هند صبري، عمرو عابد، وهبة مجدي.

يقدم حفل الافتتاح 3 نجوم مصريين، هم: خالد الصاوي، دينا الشربيني، وأحمد داود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت عنا خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، كما يكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، والنجمة منة شلبي.

ويعرض المهرجان في حفل الافتتاح فيلم The Irishman "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.



ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

Advertisements



