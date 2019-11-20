شكرا لقرائتكم بعد شائعات عن حالته الصحية.. شاهد عادل إمام يحفظ دوره الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن الشائعات لن تتوقف عن مطاردة الفنان المصري عادل إمام، بعد انتشار العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل والتي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

الجديد اليوم أن عائلة إمام قررت الرد على تلك الأخبار المزعجة ونفيها تماما، وهو ما قام به رامي إمام ابن الزعيم ومخرج مسلسل "فالنتينو" المتوقع عرضه شهر رمضان المقبل.

ونشر رامي فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" علق عليه قائلا: "انظروا.. من إلى جواري الآن؟"، حيث ظهر رامي في الفيديو من موقع التصوير، ثم أدار الكاميرا وظهر عادل إمام بيده سيجارة وقراءة النص الخاص بالمشهد الذي يتولى تصويره في المسلسل، ولم ينتبه إلى قيام نجله بتصويره.

كما تابع رامي حديثه أن والده يحفظ النص الخاص به استعداداً للتصوير، واختتم مقطع الفيديو قائلاً "مفاجأة"، لتأتيه التعليقات سريعاً من الزملاء قبل المتابعين، حيث حرص أمير كرارة ومنى زكي ومي سليم وروجينا وعلا رشدي وعدد آخر من النجوم على التعليق والاطمئنان على صحة عادل إمام، والإعلان عن انتظارهم لجديده، خاصة أنه اعتاد على الظهور بشكل سنوي في الدراما، باستثناء العام الجاري الذي غاب فيه لأسباب تتعلق بعدم الانتهاء من تصوير المسلسل.