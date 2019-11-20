أحمد سعد يحتفل مع أسرته بـ"سبوع" ابن شقيقته

احتفل الفنان أحمد سعد بـ"سبوع" ابن شقيقته، ونشر فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يشارك الأسرة بالغناء للمولود الجديد، وعلق قائلًا: "عادات كتير بتفرحنا لازم ما ننساهاش".

وقال "سعد"، إن الأسرة أطلقت اسم "نوح" على المولود، موضحًا أن مثل هذه المناسبات تجعله في قمة سعادته لأنها تجمع أفراد الأسرة.

وكان "سعد" قد سبق ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، مقطع فيديو، وهو يؤذن في أذن الطفل، عقب ولادته مباشرة، وعلق قائلًا: "ده ابن أختي ودي أول لحظة ليه في الدنيا، عارفين ليه أول لما بنتولد بيأذنوا في ودنك، ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة؟، عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الأذان والإقامة إحنا بس اللي مكبرين الموضوع".

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