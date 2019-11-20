محمد رمضان على موعد مع جمهوره في الرياض

وصل النجم محمد رمضان، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضخم، بموسم الرياض، يوم الخميس المقبل.

ونشر "رمضان"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوسترات الدعائية لحفله، وعلق عليها بجملته الشهيرة: "ثقة في الله نجاح".

وانهالت التعليقات من محبي ومتابعي "رمضان"، من مصر وخارجها، متمنين له التوفيق والنجاح في كل أعماله.

ومن المقرر أن يغني "رمضان"، باقة من أشهر أغانيه التي لاقت نجاحاً كبيراً مثل أغنية "نمبر وان" و"السلطان" و"الملك" و"انساي".

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يذكر أن الفنان محمد رمضان، هو المصري الوحيد المرشح في فئة (المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا) عن أغنية "مافيا"، في مهرجان "afrima music awards 2019".

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