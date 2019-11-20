ياسمين رئيس توجه رسالة لزوجها في اليوم العالمي للرجل

قامت الفنانة ياسمين رئيس، بتوجيه رسالة حب إلى زوجها المخرج هادي الباجوري في الاحتفال باليوم العالمي للرجل.

ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة رومانسية تجمعها بزوجها هادي الباجوري، وعلقت على الصورة قائلة: “زوجي وأخي وصديقي هادي الباجوري، أنت كل شيء اليوم العالمي للرجل”.

وللمرة الثانية نفت ياسمين رئيس وبشكل قاطع وصارم كل الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، وتفيد بانفصالها عن زوجها هادي الباجوري.

خاصة أن ياسمين رئيس كانت أثارت الجدل الأيام الماضية بعد ما كتبت تغريدة سابقة، بها كلام مبهم، أدت إلى هذه الشائعة قائلة: “في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي”.

يشار إلى أن ياسمين رئيس انتهت مؤخرًا من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لفيلم “لص بغداد”، بطولة محمد إمام، وعدد كبير من النجوم أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق.

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وتدور أحداث فيلم “لص بغداد”، في إطار التشويق والإثارة المطعم بكوميديا محمد إمام، الذي يجسد دور “يوسف الراوي” الرجل الذي بيجث عن الكنز المفقود، كما يحتوي الفيلم على مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، ويظهر إمام بلوك جديد في الفيلم.

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