تعرف على الأفلام الثلاثة المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

بعد أن شاهد 42 ناقدًا من 13 دولة 24 فيلمًا من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، أعلنت European Film Promotion ومركز السينما العربية عبر مقطع فيديو عن الأفلام الثلاثة المرشحة لـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية على أن يتم الإعلان عن أفضل فيلم بـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يشهد عرض فيلمين من الثلاثة ضمن قسم البانوراما الدولية.

الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية:

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles | إخراج: سلفادور سيمو | إسبانيا (اختيار رسمي في مهرجان آنسي، يونيو 2019 ويُعرض ضمن قسم البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)

Corpus Christi | إخراج: يان كوماسا | ممثل بولندا في الأوسكار (أيام فينيسيا، أغسطس2019)

God Exists، Her Name is Petrunya | إخراج: تيونا ستروغر ميتيفسكا | شمال مقدونيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، فبراير 2019 ويُعرض ضمن قسم البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)

وتقول سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion "بالتأكيد اندهشنا بالعدد الكبير النقاد العرب الذين اهتموا بمبادرة مركز السينما العربية وانضموا إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية. القارة الأوروبية والعالم العربي يمران بتغيرات اجتماعية وثقافية والأفلام الثلاثة المرشحة للجائزة تعكس ذلك بطرق مختلفة، فهي أفلام ذات صوت سينمائية قوي تناقش موضوعات عالمية، وإنه لمن الرائع أن يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلمين من بينها. نأمل في أن تكون هذه الجائزة والاهتمام الكبير من النقاد العرب بها، سببًا في تشجيع صناعة السينما العربية على توزيع عدد أكبر من الأفلام الأوروبية"

المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions يقول "اللافت في الأفلام الثلاثة المرشحة للجائزة هو تنوع خلفياتها السينمائية، فيوجد فيلم من شمال مقدونيا، وهي دولة نادرًا ما نجدها على خريطة المهرجانات والجوائز، بالإضافة إلى فيلمين من بولندا وإسبانيا وهما مدرستان مختلفتان في الأسلوب تمامًا، من المميز أن تكون جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية واحدة من النوافذ التي يطلع من خلالها النقاد العرب على السينما الأوروبية".

ويقول محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "من المميز أن نستضيف في دورة هذا العام من مهرجان القاهرة حفل النسخة الأولى من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وكانت سعادتنا كبيرة عندما تم الكشف عن نتائج التصويت واكتشفنا أن فيلمين من المرشحين الثلاثة كنا قد اخترناهم بالفعل للمشاركة في برنامج الدورة الـ41، بما يتيح لجمهور القاهرة فرصة مشاهدتهما ويؤكد على قوة اختيارات المهرجان‎".

قائمة النقاد المشاركين في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (حسب الترتيب الأبجدي):

إبراهيم حاج عبدي (سوريا)، أحمد شوقي (مصر)، أسامة عبد الفتاح (مصر)، إقبال زليلة (تونس)، أمل الجمل (مصر)، أندرو محسن (مصر)، حسام عاصي (فلسطين)، حسن حداد (البحرين)، حمادي كيروم (المغرب)، خالد على (السودان)، خالد محمود (مصر)، خليل الدمّون (المغرب)، رشا حسني (مصر)، رشيد نعيم (المغرب)، زياد خزاعي (العراق)، صفاء الليثي (مصر)، صفاء أبو سدير(العراق، المملكة المتحدة)، طارق الشناوي (مصر)، طارق بن شعبان (تونس)، عبد الستار ناجي (الكويت)، عبد الكريم قادري (الجزائر)، عبد الكريم واكريم (المغرب)،عرفان رشيد (العراق)، عصام زكريا (مصر)، علا الشافعي (مصر)، علا الشيخ (فلسطين/ الإمارات)، على وجيه (سوريا)، قيس قاسم (العراق)، كاظم السلوم (العراق)، لمياء قيقة (تونس)، ماجدة خير الله (مصر)، محمد بنعزيز (المغرب)، محمد رُضا (لبنان)، محمد شويكة (المغرب)، محمد عاطف (مصر)، ناجح حسن (الأردن)، نبيل حاجي (الجزائر)، ندى أزهري (سوريا)، نديم جرجورة (لبنان)، مهدي عباس (العراق)، هدى إبراهيم (لبنان)، هوفيك حبشيان (لبنان).

