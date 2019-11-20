محمد صبحي يفتتح مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور"28 تشرين الثاني

يفتتح الفنان محمد صبحي مسرحيته الجديدة بعنوان "أنا والنحلة والدبور"، الخميس 28 نوفمبر، في المسرح الجديد "محمد صبحي 2" الذي قام ببناؤه في مدينة سنبل للفنون مؤخرا، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل قبل بدء علرض المسرحية للإعلان عن تفاصيلها.

يناقش "صبحي"، في مسرحية "أنا والنحلة والدبور"، قضية المرأة وعلاقتها بالرجل إعلاء لدور وشكل المرأة في المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف.

يذكر أن، "أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك في بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن، وسماح السعيد، وحازم القاضي، وميرنا زكري، والطفلان بيلار أحمد سامي وعبد الرحمن محمود، ومن إخراج محمد صبحي.

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