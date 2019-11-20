أحمد فهمي يكشف سر ابتعاده عن الغناء

كشف المطرب أحمد فهمي سر ابتعاده عن طرح ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية واتجاهه إلى التمثيل في أعمال درامية وسينمائية.

وقال فهمي، إنه لا يحب الغناء بشكل منفرد، لكنه يميل أكثر للغناء مع فريق "واما" بالرغم من طرحه لألبوم غنائي منفرد به في عام 2007 بعنوان "جيت في بالي" وتضمن 8 أغنيات.

وأضاف: "محستش إني عايز أغني لوحدي وحبيت أكتر إني أغني وسط فريق واما"، مشيرا إلى أن الانشغال مع فريق "واما" لطرح الألبوم الجديد وطرح مؤخرا بعنوان "الصيف ابتدا" لم يؤثر على أعماله التمثيلية التي يشارك فيها بأي شكل من الأشكال ففي النهاية النجاحات واحدة.

وتابع أن الأجواء الإيجابية وعلاقات الود بين أعضاء فريق "واما" كانت الدافع الأكبر والسبب الرئيسى فى إخراج الألبوم بشكل سريع ومختلف، بما يحقق النجاح ويلبى ذائقة الجمهور.

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