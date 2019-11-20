رسالة من عمرو دياب للمنتخب الأوليمبي عقب تأهله لـ"طوكيو 2020"

هنأ الهضبة عمرو دياب المنتخب الأوليمبي عقب تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة. وكتب الهضبة تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ألف مبروك للمنتخب الاوليمبي وتمنياتي بكل التوفيق في أولمبياد طوكيو 2020». وتأهل المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد «القاهرة الدولي»، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وصعد المنتخب المصري إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ليواجه كوت ديفوار التي تأهلت على حساب غانا بالفوز 5-4، بركلات الجزاء الترجيحية. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرف على طقوس عمرو دياب خلال إحياء الحفلات منها الصعود فجأة للمسرح عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه في حفل غنائي كبير

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