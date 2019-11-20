شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى عن ظهورها بالحجاب فى مهرجان القاهرة: ماليش دعوة بحد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة منى عبد الغنى أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى شىء مشرف وكل سنة أحلى من التى تسبقها خاصة أن هذه الدورة سوف تحمل عددًا من الأفلام العالمية المهمة وهذا دليل على أن مصر بلد محبة ومشجعة للفن.

وعن ظهورها بالجحاب خلال المهرجان قالت: "ماليش دعوة بحد" ضاحكة: إيه رأيكم انتوا وده من تصميم هانى البحيرى.

يقدم حفل الافتتاح ثلاثة نجوم مصريين، هم، خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

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يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.