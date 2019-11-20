شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل، يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وبشرى، وساندي، والمخرجة إيناس الدغيدي، ونسرين أمين، وجيهان خليل، ورانيا يوسف، والفنان سيد رجب، وانتشال التميمي، وأحمد داوود وزوجته، والإعلامي خيرى رمضان، على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ41، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وحضر منذ الدقائق الأولى، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، محمد حفظي رئيس المهرجان، الفنانة هنا شيحة، الفنانة دينا، الفنان الشاب أمير المصري، الفنان أحمد شاكر، المخرج أحمد مجدي، صناع فيلم بين الجنة والنار، والإعلامية بوسى شلبي، وإنجي علي، وأعضاء لجان التحكيم.

يقدم حفل الافتتاح ثلاثة نجوم مصريين، هم، خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.