شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. منة شلبى: فخر ليا تكريمي فى بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة منة شلبى عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، خاصة بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة التقديرية، مشيرة إلى أنها أمر يدعو للفخر تكريمها من مهرجان بلدها، لافتة إلا أنها عندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير.

وأشارت منة إلى أن تكريها بجانب نجوم كبار وتحديدًا المخرج الكبير شريف عرفة، يدعو للفخر والتقدير، موضحة أن شريف عرفة مؤسسة إخراجية ضخمة، وله باع كبير فى السينما، خصوصًا أعماله مع الكاتب وحيد حامد، والنجم الكبير عادل إمام، وغيرها من الأعمال التى حفرت تاريخ السينما المصرية.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، انطلقت منذ قليل فعاليات دورته الـ41 بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.



