- 1/108
- 2/108
- 3/108
- 4/108
- 5/108
- 6/108
- 7/108
- 8/108
- 9/108
- 10/108
- 11/108
- 12/108
- 13/108
- 14/108
- 15/108
- 16/108
- 17/108
- 18/108
- 19/108
- 20/108
- 21/108
- 22/108
- 23/108
- 24/108
- 25/108
- 26/108
- 27/108
- 28/108
- 29/108
- 30/108
- 31/108
- 32/108
- 33/108
- 34/108
- 35/108
- 36/108
- 37/108
- 38/108
- 39/108
- 40/108
- 41/108
- 42/108
- 43/108
- 44/108
- 45/108
- 46/108
- 47/108
- 48/108
- 49/108
- 50/108
- 51/108
- 52/108
- 53/108
- 54/108
- 55/108
- 56/108
- 57/108
- 58/108
- 59/108
- 60/108
- 61/108
- 62/108
- 63/108
- 64/108
- 65/108
- 66/108
- 67/108
- 68/108
- 69/108
- 70/108
- 71/108
- 72/108
- 73/108
- 74/108
- 75/108
- 76/108
- 77/108
- 78/108
- 79/108
- 80/108
- 81/108
- 82/108
- 83/108
- 84/108
- 85/108
- 86/108
- 87/108
- 88/108
- 89/108
- 90/108
- 91/108
- 92/108
- 93/108
- 94/108
- 95/108
- 96/108
- 97/108
- 98/108
- 99/108
- 100/108
- 101/108
- 102/108
- 103/108
- 104/108
- 105/108
- 106/108
- 107/108
- 108/108
شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. منة شلبى: فخر ليا تكريمي فى بلدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة منة شلبى عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، خاصة بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة التقديرية، مشيرة إلى أنها أمر يدعو للفخر تكريمها من مهرجان بلدها، لافتة إلا أنها عندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير.
وأشارت منة إلى أن تكريها بجانب نجوم كبار وتحديدًا المخرج الكبير شريف عرفة، يدعو للفخر والتقدير، موضحة أن شريف عرفة مؤسسة إخراجية ضخمة، وله باع كبير فى السينما، خصوصًا أعماله مع الكاتب وحيد حامد، والنجم الكبير عادل إمام، وغيرها من الأعمال التى حفرت تاريخ السينما المصرية.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، انطلقت منذ قليل فعاليات دورته الـ41 بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
رضوى الشربيني
غادة إبراهيم
كريم قاسم وعمر عابد
السيناريست تامر حبيب
حلا شيحة
حنان مطاوع
خالد الصاوي
خالد سليم
خالد سليم
ريهام عبد الغفور
لبلبة
لقاء الخميسي
مادلين طبر
مي سليم
مي سليم
مي سليم وميس حمدان
ميس حمدان
نادية الجندي
نور
هاني البحيري ورجاء الجداوي
هند صبري
هند صبري
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي .. منة شلبى: فخر ليا تكريمي فى بلدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.