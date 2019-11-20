شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يرد على الأراجوز معتز مطر والمقاول الهارب محمد على بـ"الخاين" و"يا آه يا آه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان أحمد فلوكس أغنيتين من إنتاجه وجههما إلى كل من الإعلامي الهارب معتز مطر، والهارب محمد علي، وذلك بعدما سخر الثنائي منه خلال الفترة الماضية عقب تقديمه دور الضابط الشهيد ضمن أحداث فيلم "الممر" عبر هجوم كبير عليه سخروا فيه منه ومن والده الفنان الكبير فاروق فلوكس.

الأغنيتان تحملان اسم "يا آه يا آه"، والتي وجهها إلى معتز مطر، بينما الثانية اسمها "الخاين" وهي موجهة إلى محمد على، وتقول كلمات الأغنية الأولى: "خاين جديد طلع جامد من حديد، كل الناس عرفاه مريض بس ده من نوع فريد".

بينما تقول كلمات الأغنية الثانية : "اسمع خلاص بقت مسخرة، خنت بلدك مع جماعة أصلا كانت متأجرة.. خسرت ابوك وامك ماتشك خلصت من السنطرة".

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