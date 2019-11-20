شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسين فهمى: أفلام مهرجان القاهرة على أفضل مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حسين فهمى أثناء حضوره على السجادة الحمراء فى الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى إن الأفلام التى يتم طرحها خلال المهرجان على مستوى عالٍ بالاضافة إلى وجود لجنة تحكيم محترمة.

وأضاف حسين فهمى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدورة السابقة أشرف عليها محمد حفظى وحققت نجاحًا وهذه الدورة من المؤكد أن تحقق نجاحًا كبيرًا عن السابقة.

يقدم حفل الافتتاح ثلاثة نجوم مصريين، هم، خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.