شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تكشف سبب اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد مؤخرًا حول استبعادها من المشاركة في مسلسل "الأخ الكبير" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب حين كشفت لـ"الخليج 365" عن أنها اعتذرت عن المشاركة ضمن أحداث المسلسل وتمنت التوفيق والنجاح لأسرة العمل.

وأضافت خلال تصريحات خاصة: "رغم سعادتي حين عُرض العمل علي، إلا أنني فور علمي بأن حلقاته تزيد على 30 قررت الاعتذار، وذلك لرغبتي في عدم المشاركة في أعمال 45 أو 60 حلقة لأنها مُجهدة ومُرهقة للغاية، وتمنيت لأسرة المسلسل التوفيق، وهو ما تفهموه بكل احترام متبادل بيننا".



عائشة بن احمد

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علي جانب آخر شاركت عائشة بن أحمد خلال موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" حيث لعبت دور البطولة النسائية أمام الفنان مصطفي شعبان، كما شاركت قبلها في مسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان.