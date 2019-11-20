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عائشة بن أحمد تكشف سبب اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "الأخ الكبير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد مؤخرًا حول استبعادها من المشاركة في مسلسل "الأخ الكبير" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب حين كشفت لـ"الخليج 365" عن أنها اعتذرت عن المشاركة ضمن أحداث المسلسل وتمنت التوفيق والنجاح لأسرة العمل.

وأضافت خلال تصريحات خاصة: "رغم سعادتي حين عُرض العمل علي، إلا أنني فور علمي بأن حلقاته تزيد على 30 قررت الاعتذار، وذلك لرغبتي في عدم المشاركة في أعمال 45 أو 60 حلقة لأنها مُجهدة ومُرهقة للغاية، وتمنيت لأسرة المسلسل التوفيق، وهو ما تفهموه بكل احترام متبادل بيننا".

 


عائشة بن احمد

 

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علي جانب آخر شاركت عائشة بن أحمد خلال موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" حيث لعبت دور البطولة النسائية أمام الفنان مصطفي شعبان، كما شاركت قبلها في مسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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