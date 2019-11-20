شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. ريهام عبد الغفور: أنا حبيت التمثيل بسبب منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن حبها الشديد للفنانة مني زكي، مضيفة أنها الشخص التي أحبت التمثيل بسببها قبل خوضها رحلتها المهنية أثناء لقائها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41.

كما حضر النجوم صبري فواز وأيتن عامر ونادية الجندي وحنان مطاوع ولبلبة ورجاء الجداوي وشريف رمزي وريهام أيمن ومني عبد الغني وهاني رمزي ومي سليم وميس حمدان وخالد سليم والسيناريست تامر حبيب وهنادي مهنا وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة والنجمات هند صبري وحلا شيحة وهبة مجدي ونور اللبنانية إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي وذلك بالإضافة إلى يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشري، ساندي، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، رانيا يوسف، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان.

يشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

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رضوى الشربيني



غادة إبراهيم



كريم قاسم وعمر عابد



السيناريست تامر حبيب



حلا شيحة



حنان مطاوع



خالد الصاوي



خالد سليم



خالد سليم



ريهام عبد الغفور



لبلبة



لقاء الخميسي



مادلين طبر



مي سليم



مي سليم



مي سليم وميس حمدان



ميس حمدان



نادية الجندي



نور



هاني البحيري ورجاء الجداوي



هند صبري