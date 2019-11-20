شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. دينا: أحرص على مشاهدة أفلام هذه الدورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة دينا عن سعادتها بالدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى التى انطلقت فعالياتها اليوم داخل المسرح الكبير داخل دار الأوبرا.

وقالت دينا من على السجادة الحمراء إنها منتظرة عدد الأفلام التى يتم طرحها خلال هذه الدورة خاصة أنها أفلام متنوعة فى أكتر من دولة وده شىء مميز.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، تنطلق فعاليات دورته الـ41 مساء اليوم الأربعاء بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

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الحفل الذى يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك فى تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصرى، هم خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت خلال العام الجاري، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى للمهرجان، والذى رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

وخلال الحفل أيضًا يتم تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطانى من أصل أمريكى تيرى جليام، والمخرج المصرى الكبير شريف عرفة، كما تتسلم أيضا الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التى اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي تقام فى الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.