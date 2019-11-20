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مهرجان القاهرة السينمائى .. أحمد حلمى ومنى زكى ومنة شلبى على السجادة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، النجمان أحمد حلمي ومني زكى ومنة شلبي، وشيرين رضا، وأشرف زكي وروجينا، هيدي كرم، أيتن عامر، َخالد سليم على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ41، وظهرت ، فى حفل الافتتاح وهى مرتدية "حجاب" على السجادة الحمراء.

 

وحضر عدد من الفنانين منهم، يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشري، ساندي، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، ، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، محمد حفظي رئيس المهرجان، الفنانة هنا شيحة، الفنانة دينا، الفنان الشاب أمير المصري، الفنان أحمد شاكر، المخرج أحمد مجدي، صناع فيلم بين الجنة والنار، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، وأعضاء لجان التحكيم،

 

يقدم حفل الافتتاح ثلاثة نجوم مصريين، هم، خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي. 

 

يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman  «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

 

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.

 

الاعلامى أحمد رفعت

 

 

الراقصة دينا

 

 

الفنان أحمد شاكر

 

 

الهام شاهين (1)

 

 

الهام شاهين (2)

 

 

الهام شاهين (3)

 

 

الهام شاهين (4)

 

 

الهام شاهين

 

 

خيرى رمضان

 

 

دينا (2)

 

 

دينا

 

 

رانيا يوسف (1)

 

 

رانيا يوسف (2)

 

 

رانيا يوسف (3)

 

 

رانيا يوسف (4)

 

 

رانيا يوسف (5)

 

 

رانيا يوسف (6)

 

 

رانيا يوسف (7)

 

 

رانيا يوسف (8)

 

 

رانيا يوسف.. مهرجان القاهرة (1)

 

 

رانيا يوسف.. مهرجان القاهرة (2)

 

 

رانيا يوسف.. مهرجان القاهرة (3)

 

 

رانيا يوسف.. مهرجان القاهرة (4)

 

 

ليلى علوى (1)

 

 

ليلى علوى (2)

 

 

ليلى علوى (3)

 

 

ليلى علوى

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (1)

 

 

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مهرجان القاهرة السينمائي (38)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (39)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (40)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (41)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (42)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (43)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (44)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (45)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (46)

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي (47)

 

 

نسرين أمين (1)

 

 

نسرين أمين (2)

 

 

نسرين أمين (3)

 

 

نسرين أمين

 

 

هنا شيحه (2)

 

 

هنا شيحه

 

 

يسرا (1)

 

 

يسرا (2)
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

 

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

 

كريم قاسم وعمر عابد
كريم قاسم وعمر عابد

 

السيناريست تامر حبيب
السيناريست تامر حبيب

 

حلا شيحة
حلا شيحة

 

حنان مطاوع
حنان مطاوع

 

خالد الصاوي
خالد الصاوي

 

خالد سليم (1)
خالد سليم

 

خالد سليم (2)
خالد سليم

 

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

 

لبلبة
لبلبة

 

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

 

مادلين طبر
مادلين طبر

 

مي سليم (1)
مي سليم

 

مي سليم (2)
مي سليم

 

مي سليم وميس حمدان
مي سليم وميس حمدان

 

ميس حمدان
ميس حمدان

 

نادية الجندي
نادية الجندي

 

نور
نور

 

هاني البحيري ورجاء الجداوي
هاني البحيري ورجاء الجداوي

 

هند صبري (1)
هند صبري

 

هند صبري (2)
هند صبري

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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