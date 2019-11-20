شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى .. أحمد حلمى ومنى زكى ومنة شلبى على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، النجمان أحمد حلمي ومني زكى ومنة شلبي، وشيرين رضا، وأشرف زكي وروجينا، هيدي كرم، أيتن عامر، َخالد سليم على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ41، وظهرت سما المصري ، فى حفل الافتتاح وهى مرتدية "حجاب" على السجادة الحمراء.

وحضر عدد من الفنانين منهم، يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشري، ساندي، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، رانيا يوسف، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، محمد حفظي رئيس المهرجان، الفنانة هنا شيحة، الفنانة دينا، الفنان الشاب أمير المصري، الفنان أحمد شاكر، المخرج أحمد مجدي، صناع فيلم بين الجنة والنار، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، وأعضاء لجان التحكيم،

يقدم حفل الافتتاح ثلاثة نجوم مصريين، هم، خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.