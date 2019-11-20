شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تعلن تعاقدها مع أحمد عز على بطولة مسلسل للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعاقد شركة "سينرجى" مع النجم أحمد عز على بطولة مسلسل جديد، للعرض فى رمضان 2020.

وانضم أحمد عز بهذا المسلسل إلى قائمة النجوم الذين تم الإعلان عن تقديمهم مسلسلات فى شهر رمضان المقبل، وهم محمد رمضان، أمير كرارة، يوسف الشريف، عادل إمام، ياسر جلال، أكرم حسنى وأحمد فهمى، مصطفى خاطر وعلى ربيع، وجارى الإعلان عن باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة.

ويعود أحمد عز بهذا المسلسل إلى الدراما مجددًا بعدما قدم آخر أعماله الدرامية، بمسلسل "أبو عمر المصرى" ، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف مريم ناعوم.

يذكر أن أحمد عز يصور حاليًا فيلمه "العارف" بمشاركة محمود حميدة، وأحمد فهمى، ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الدين، إنتاج سينرجى فيلمز، كما يعرض له حالياً فيلم "ولاد رزق2" وحقق 100 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، أحمد داوود، وآخرون، إخراج طارق العريان .