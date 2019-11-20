شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الصور الأولى قبل دقائق من الانطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بعد قليل، الدورة 41 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجوم الفن، وننشر عددا من الصور للتحضيرات النهائية، قبل دقائق من انطلاقه .



نها عبدالعزيز



افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى



الاعلامية نها عبدالعزيز



تجهيزات حفل افتتاح مهرجان القاهرة



تحضيرات حفل افتتاح مهرجان القاهرة



تحضيرات حفل مهرجان القاهرة



حفل افتتاح مهرجان القاهرة فى دار الاوبرا



كواليس تحضيرات حفل افتتاح مهرجان القاهرة



منظمى مهرجان القاهرة السينمائى

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نها عبدالعزيز من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، تنطلق فعاليات دورته الـ41 مساء اليوم الأربعاء بـ فيلم الأيرلندي للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

الصاوي ودادوود يشاركان فى تقديم حفل مهرجان القاهرة السينمائي

الحفل الذى يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك فى تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصرى، هم خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت خلال العام الجاري، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى للمهرجان، والذى رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

وخلال الحفل أيضا يتم تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطانى من أصل أمريكى تيرى جليام، والمخرج المصرى الكبير شريف عرفة، كما تتسلم أيضا الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التى اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي تقام فى الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.