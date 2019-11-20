شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. جمال سليمان وحسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل إلى السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة جمال سليمان ومعز مسعود وهبة السيسي وداليا مصطفى وشريف سلامة وحسين فهمي زوجته.

كما حضر النجوم صبري فواز وأيتن عامر ونادية الجندي وحنان مطاوع ولبلبة ورجاء الجداوي وشريف رمزي وريهام أيمن ومني عبد الغني وهاني رمزي ومي سليم وميس حمدان وخالد سليم والسيناريست تامر حبيب وهنادي مهنا وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة والنجمات هند صبري وحلا شيحة وهبة مجدي ونور اللبنانية إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي وذلك بالإضافة إلى يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشري، ساندي، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، رانيا يوسف، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان.

يشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

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يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.