شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى .. يسرا: اشتغلت مع شريف عرفة 3 أفلام مهمة بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة يسرا عن سعادتها البالغة بتقديمها جائزة الإبداع الفنى للمخرج شريف عرفة، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى نسخته الـ41، والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمخرجين والإعلاميين، وتنقله وسائل الإعلام العالمية.

وقالت يسرا خلال تصريحاتها: إن المخرج شريف عرفة من أهم مخرجي مصر والوطن العربي، ويستحق دائمًا التقدير والجوائز، مشيرة إلى أنه مخرج ينظر للممثل بعين مختلفة، ويوظفه بطريقة محنكة خلال التصوير.

وأشارت يسرا، إلى أنها تعاونت مع شريف عرفة من خلال 3 أفلام وهم المنسى، وطيور الظلام، والإرهاب والكباب، ويعتبرون من أهم 3 أعمال فى تاريخ السينما، خاصة أنهم أعمال رصدت الواقع بطريقة وعين شريف عرفة.

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يشار إلى أن يسرا تلقت تكريمًا مهمًا، من إحدى المهرجان تحت عنوان "اميركان ميديا" وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن فى العالم.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، انطلقت منذ قليل فعاليات دورته الـ41 بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.