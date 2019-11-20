شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. لقاء الخميسي بفستان "سمكة" على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستانا غريبا يشبه السمكة، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ41، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وحضر عدد من الفنانين منهم، يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشري، ساندي، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، رانيا يوسف، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، محمد حفظي رئيس المهرجان، الفنانة هنا شيحة، الفنانة دينا، الفنان الشاب أمير المصري، الفنان احمد شاكر، المخرج أحمد مجدي، صناع فيلم بين الجنة والنار، الاعلامية بوسي شلبي، الاعلامية انجي علي، واعضاء لجان التحكيم،

يقدم حفل الافتتاح ثلاثة نجوم مصريين، هم، خالد الصاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داوود، ويشهد المهرجان عدة فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت عنا خلال العام الجارى، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ويكرم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، النجمة منة شلبي.

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يعرض فى حفل الافتتاح فيلم The Irishman «الأيرلندى» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.