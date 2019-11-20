شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي .. ياسمين رئيس تستعد بـ"نيولوك" جديد لحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها، بصورة جديدة نشرتها عبر الأستوري الشخصي لها بموقع إنستجرام، من استعداداتها لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية.



استعدادات ياسمين رئيس

ويفتتح المهرجان بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

الحفل الذى يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك فى تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التى رحلت خلال العام الجاري، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى للمهرجان، والذى رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما.