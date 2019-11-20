شاهد.. إطلالة " رانيا يوسف" خلال مشاركتها بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله عن إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال مشاركتها فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41.



وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل، وبفتحة من الخلف كشفت عن ظهرها.

وانتعلت حذاء لامعا ذا كعب عال متناسقا مع إطلالتها، فيما اعتمدت على شعرها المرفوع، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها.