فن ومشاهير

شاهد.. إطلالة " رانيا يوسف" خلال مشاركتها بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 20 نوفمبر 2019

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله عن إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال مشاركتها فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41.

 

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل، وبفتحة من الخلف كشفت عن ظهرها.

 

وانتعلت حذاء لامعا ذا كعب عال متناسقا مع إطلالتها، فيما اعتمدت على شعرها المرفوع، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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