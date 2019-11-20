هاندا أرتشيل تقوم بهذه الخطوة بعد وفاة والدتها بالسرطان!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الصدمة الكبيرة التي تلقّتها بوفاة والدتها، قامت الممثلة التركيّة هاندا أرتشيل بالتّبرّع للأشخاص الذين مرّوا بنفس حالتها بمبلغ كبير من المال في الأيام الماضية.
وقدّمت هاندا مبلغاً يُقدّر ب 250 ألف ليرة تركيّة أي ما يُعادل 40 ألف دولار أميركي لمن فقد والدته بمرض السرطان مثلما مرّت هي بهذه المعاناة.
وكانت هاندا قد عانت كثيراً مع مرض والدتها قبل أن تفقدها مؤخراً خلال تصويرها مسلسل “حلقة” مع الممثل سيركاي تشاي أوغلو.
يُذكر أنّ هاندا تشارك في مسلسل “عزيزة” إلى جانب الممثل بورجرا جولسوي الذي بدأ عرضه مساء أمس الثلاثاء في تركيا.
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