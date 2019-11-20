فرنش مونتانا يتصالح مع والده ويزور المغرب بعد غياب سنوات – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: نشر فرنش مونتانا صورا من زيارته الأخيرة إلى المغرب والتي تأتي بعد سنوات من الغياب.

وأشار مونتانا في تعليقه على الصور إلى أنه أنجز مهمة مستحيلة في هذه الزيارة التي أعاد بها لم شمل عائلته.

وأظهرت صور فرنش مونتانا بالدار البيضاء سعادته وهو يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته وخص مغني الراب العالمي والده بإهداء خاص موثقا لحظة لقائهما عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام”.

لقاء مونتانا بوالده يؤكد تصالحهما بعد خلاف سابق أعلن خلاله والده أنه يعاني من المرض وأن ابنه لا يهتم به ماليا ممّا جعل والدة فرنش مونتانا تنفي تصريحات طليقها وتؤكد العكس.

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وكان فرنش قد هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في سن 13، غير أن والده قرر العودة للمغرب بعد سنتين فاضطر مونتانا للاهتمام بوالدته وشقيقه وهو في سن صغيرة ليحترف بعدها الراب ويصبح من أبرز فناني أمريكا في هذا المجال الموسيقي.