- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
متابعة بتجـــــــــرد: نشر فرنش مونتانا صورا من زيارته الأخيرة إلى المغرب والتي تأتي بعد سنوات من الغياب.
وأشار مونتانا في تعليقه على الصور إلى أنه أنجز مهمة مستحيلة في هذه الزيارة التي أعاد بها لم شمل عائلته.
وأظهرت صور فرنش مونتانا بالدار البيضاء سعادته وهو يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته وخص مغني الراب العالمي والده بإهداء خاص موثقا لحظة لقائهما عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام”.
لقاء مونتانا بوالده يؤكد تصالحهما بعد خلاف سابق أعلن خلاله والده أنه يعاني من المرض وأن ابنه لا يهتم به ماليا ممّا جعل والدة فرنش مونتانا تنفي تصريحات طليقها وتؤكد العكس.
وكان فرنش قد هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في سن 13، غير أن والده قرر العودة للمغرب بعد سنتين فاضطر مونتانا للاهتمام بوالدته وشقيقه وهو في سن صغيرة ليحترف بعدها الراب ويصبح من أبرز فناني أمريكا في هذا المجال الموسيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنش مونتانا يتصالح مع والده ويزور المغرب بعد غياب سنوات – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.