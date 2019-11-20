بعد نادين لبكي.. سلمى حايك تتبنى موهبة زين الرافعي

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما سرق الأضواء من خلال أدائه المؤثر في فيلم “كفرناحوم” لنادين لبكي ، يبدو أن زين الرافعي ، إبن الـ 15 عامًا ، فاز بدور جديد إلى جانب الممثلة العالمية سلمى حايك.

فقد نشرت سلمى صورة لها مع زين وليا مشوغ من كواليس تصوير الفيلم الجديد MARVELS وكتبت بتعليقها عليها: “مع شباب الأبدية” إشارةً منها إلى الدور الذي تلعبه و هو قائدة الأبديين أو Eternals.

بدوره أعاد زين نشر الصورة على حسابه والملفت أنه ظهر بالكوفية الفلسطينية.

وسبق لزين أن شارك في فيلم نادين لبكي “كفرناحوم” وبعدها سافر إلى النروج برفقة عائلته لإكمال دراسته هناك.

وكان زين الرافعي قد رافق نادين لبكي خلال جولة الفيلم على المهرجانات العالمية وأبرز المحطات التي لفتت الإنتباه له كانت في حفل توزيع جوائز الأوسكار والغولدن غلوب وغيرها.