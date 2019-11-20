كارول سماحة سعيدة جدًا.. وهذا هو السبب

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بعرض فيلمها الجديد “بالصدفة” في صالات السينمائية بالسعودية، خاصةً أنه يعتبر أوّل فيلم لبناني يتم طرحه في المملكة العربية.
وكتبت كارول في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “سعيدة جدا أن فيلم بالصدفة هو أول فيلم لبناني يعرض في صالات المملكة العربية السعودية”.
ويُعرض الفيلم في عدد كبير من السينمات في المملكة السعودية ومنها “مول القصر” و”واجهة الرياض” في الرياض، و”مول بحر الأحمر” في جدّة.
تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” هو الأوّل لكارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.
وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
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