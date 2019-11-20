تطبيق جديد يحقق أرقاما قياسية ويتفوق على “فيسبوك” و”إنستجرام”

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق تطبيق جديد على الهواتف الذكية رقمًا قياسيًا في عدد المرات التي تم تحميله فيها متفوقًا على تطبيقي “فيسبوك” و”إنستجرام”، وذلك على الرغم من أنه مرّت فقط ثلاث سنوات على إطلاقه.
التطبيق الصيني تفوق على تطبيقي “فيسبوك” و”إنستجرام” في عدد مرات التحميل ولا يتفوق عليه سوى تطبيقي “واتساب” و”ماسنجر”.
وتم تحميل تطبيق “تيك توك” أكثر من 1.50 مليار مرة على متجري “آبل” وغوغل”، بحسب ما نشر موقع gsmarena.
وتمكن التطبيق في الربع الثالث من عام 2019، من جمع 176.5 مليون مرة عبر نظام أندرويد وios.
وتعتبر الهند في مقدمة البلدان الأكثر تحميلا لهذا التطبيق في العام 2019، ومن ثم حلت الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن التطبيق يسعى للتفاوض مع شركات موسيقية عالمية لإطلاق تطبيق الاستماع إلى الموسيقى الخاصة به.
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