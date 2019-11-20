ميريام فارس تُذهل الجمهور بهذا الفيديو.. ونصيحة منها للمتابعين

متابعة بتجــــــــــرد: أذهلت النجمة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على انستغرام، بقدراتها الرياضية العالية وليونتها البدنية في فيديو جديد لها.

فقد ظهرت ميريام فارس وهي تمارس تمرينًا رياضيًا، وهي تقف على يديها وتسند رجليها بالحائط. كما قدّمت ميريام نصيحة لمتابعيها، وكتبت:” حافظ على توازنك بين حياتك المزدحمة وصحتك”.

على صعيد آخر، كانت ميريام قد ألمحت إلى قرب الكشف عن عمل جديد لها دون أن تحدّد أي تفاصيل أخرى عن الموضوع، حيث كتبت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” كلمة “قريبًا” مصحوبة بـ”إيموجي” القنبلة.

وكانت ميريام فارس قد انشغلت بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، صوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال تباعًا في الفترة المقبلة.