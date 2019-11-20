عبدو شاهين يجسّد غيبوبة الوطن في فيديو مؤثر

متابعة بتجــــــــــرد: “إنتو نبض الوطن… كونوا قلب واحد”، بهذه الكلمات علّق النجم اللبناني عبدو شاهين على الفيدية التمثيلي الذي يظهر فيه بشخصية “شربل” بالقرب من شقيقته المسلمة التي تُؤدي دورها الممثلة نتالي فليحة ووالده (يُؤدي دوره الممثل روي يزبك) الّذي يعيش في حالة غيبوبة منذ 30 عاماً” في إسقاطٍ مباشر على وضع لبنان.
ويظهر عبدو شاهين في الفيديو وهو ويقول “تعبت احكيك، زهقت من الغيبوبة يا زلمي. لا أريد فقدان الأمل، بس انت اعطيني شي بالمقابل، فتح عيونك، 30 عاماً من الغيبوبة”.
ليستيقظ بعدها الوالد في معجزةٍ على وقع “نبض واحد، نبض الوطن”.
يُذكر أنّ هذا العمل من إخراج إيلو شهيب ورسالته الأساسية “إنتو نبض الوطن… كونو قلب واحد”.
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