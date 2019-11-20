سلمان خان يكشف لـ"العين الإخبارية" اسم بطلته الجديدة

يُعد العمل مع النجم سلمان خان الملقب بـ"تايجر بوليوود" حلماً لكل ممثلات السينما الهندية، سواء النجمات منهن حتى الوجوه الجديدة، لكن مَن هي الفنانة التي يرغب سلمان خان في العمل معها قريباً؟



هذا السؤال أجاب عنه الممثل الهندي لـ"العين الإخبارية"، إذ كشف نجم بوليوود عن اسم بطلته القادمة.

وقال خان (53 عاماً): "أتابع منذ فترة كيارا أدفاني بعدما أبهرتني حقاً بدورها في فيلم (كبير سينغ) فهي وجه جميل وممثلة قوية تستطيع التحكم في ملامحها لتتلاءم مع الدور سواء كان خيراً أو شراً، وأنا أفضل هذا النوع من الملامح القادرة على تقديم أدوار صادمة ومركبة، خصوصاً أنها موهوبة".

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وأضاف: "أنتظر رؤيتها في فيلمها المقبل مع أكشاي كومار، وكيف ستتحول من الرومانسية التراجيدية في (كبير سينغ) إلى الكوميدية مع أكشاي، لأن هذا سيجعل حكمي عليها يتضح بشكل أعمق".





وعن مخططاته للعمل مع كيارا (27 عاماً)، علَّق خان: "أعتقد أن هناك صعوبة في التعاون معها خلال 2020، لأني بالفعل شرعت في تصوير فيلمين للعام الجديد، لكن لن يكون التعاون مستحيلاً".

وتابع: "عليّ فقط الانتهاء من أعمالي الحالية، ثم سأبدأ في التخطيط لفيلم جديد وبالتأكيد كيارا ستكون أولى المرشحات إذا كانت القصة والدور يلائمان ما أنتظره لها".

كيارا أدفاني قدمت فيلمها الأول "ماشين" عام 2017 مع مصطفى بورموالا، لكن عدم نجاح الفيلم عرقل مسيرتها الفنية لمدة تزيد على عامين، حتى جاء فيلم "كبير سينغ" هذا العام، ليعيد اكتشافها مرة أخرى.