خاص بالصور- كاتيا كعدي وافقت على طلب الزواج.. وهذا موعد حفل الزفاف

زفّت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية كاتيا كعدي خبراً مفرحاً حمل طابعاً رومنسياً مليئاً بالحب، إذ أعلنت عن خطوبتها رسميًا والموافقة على طلب الزواج.

ونشرت “كعدي” فيديو من الأمسية المميزة التي جمعتها مع خطيبها وبعض الاصدقاء، حيث ارفقت الفيديو بكلمة: “نعم أقبل”، ظهر فيها خطيبها جاثياً على قدميه عارضاً عليها خاتم الزواج.

موقع “الخليج 365” اتصل بـ كاتيا ليبارك لها على الخطوبة رسميًا، حيث كشفت لنا الى أن الخطوبة حصلت منذ فترة قصيرة ولكنها أحبت أن تشارك هذه اللحظة السعيدة مع جمهورها والمتابعين والاصدقاء والزملاء كي تنشر بعض الفرح خاصة في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها لبنان عقب المظاهرات التي عمت الشوارع لأنها ثورة حق ومطالب وثورة شعب على الفساد والفاسدين. وتمنت كاتيا أن تزول هذه الغصة ليحل مكانها الفرح عند اللبنانيين.

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وعن هوية العريس، لفتت كاتيا الى أنه رجل اعمال بعيد عن الوسط الفني التقت به منذ عام تقريباً.

وكشفت كاتيا حصريًا لموقع “الخليج 365” الى أنها حددت موعد حفل زفاف مبدئياً في حزيران المقبل انشالله.

ألف مبروك من موقعنا للممثلة المتألقة كاتيا كعدي التي أثبتت نفسها عن جدارة في عالم تقديم البرامج والاعمال الدرامية.

اليكم بعض الصور الحصرية من اجواء الخطوبة: