عمر خيرت يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

كشف الموسيقار عمر خيرت، عن رأيه في أغاني المهرجانات قائلاً:" المجتمع فيه مختلف الأنواع من البشر والمشاعر ومن الممكن أن تكون أغاني المهرجانات متواجدة ولكن المهم هو الاستمرارية، فالعمل الناجح وحده هو القادر على الاستمرار".
وتابع عمر خيرت:" الموسيقى للجميع والفنان يقدم فنه للبشر جميعهم".
وعن تلحين أغنية فيلم الممر، قال عمر خيرت :" إحساس الفنان بوطنه وانتصارات وطنه أمر رائع، وشعرت أنني جندي في كتيبة الصاعقة بعد تأليف اللحن".
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