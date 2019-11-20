أمينة أردوغان تكشف عن انطباعاتها بعد لقائها بميلانيا ترامب في "واشنطن"

بعد عودتها من واشنطن، نشرت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، على حسابها في "تويتر" صورا لها مع ميلانيا ترامب، التقطت خلال زيارة زوجها الأخيرة للولايات المتحدة، معربة عن شكرها لسيدة أمريكا الأولى على حسن الضيافة، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الزيارة، محادثة ممتعة مع ميلانيا ترامب.

وقالت عقيلة الرئيس التركي أنها تبادلت مع ميلانيا خلال الزيارة "وجهات النظر حول مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي نقوم على إدارتها. وأشكرها على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال".

وكانت أمينة رافقت زوجها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته مؤخرا إلى الولايات المتحدة التي استمرت يومين.

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