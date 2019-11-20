منتج مسلسل "فالنتينو" يوضح أن الانتهاء من التصوير أواخر كانون الأول

من جديد عادت شائعة الأزمة الصحية التي يتعرض لها الزعيم عادل إمام إلى التداول، وذلك بعد «تويتة» كتبتها شيريهان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» تدعو خلالها للزعيم بأن يظل بصحة جيدة، وهو ما جعل التكهنات تذهب مجدداً إلى أن إمام يعاني من أزمة صحية، تسببت في تعطل تصوير مسلسله «فالنتينو».

بدورنا تحدثنا إلى المنتج هشام تحسين المدير التنفيذي لشركة «ماجنوم» المنتجة للعمل والذي كشف أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة فضلاً عن أنه يصور مشاهده في العمل بصورة شبه يومية، وعما إذا كان المسلسل مستهدفاً بشائعات كتلك قال إنه لا يمكنه الجزم بذلك، ولكنه في الوقت ذاته أبدى دهشته من الشائعات الكثيرة وغير المسبوقة التي يتعرض لها النجم الكبير.

وعن سير تصوير المسلسل أكد أنه تم الانتهاء من تصوير ما يقرب من 80% من مشاهد العمل، كما أن إمام صور 90% من مشاهده، وأوضح أنه من المقرر انتهاء تصوير «فالنتينو» أواخر شهر ديسمبر المقبل، لتُسلم الحلقات إلى القناة العارضة والتي تنتمي لمجموعة «إعلام المصريين»، فيما لم يتم التعاقد على عرض المسلسل خارج مصر حتى الآن.

وكان عادل إمام قد أثيرت حوله شائعات كثيرة خلال الفترة الماضية، وأفادت بتعرضه لأزمة صحية شديدة، ومنها ما وصل إلى تعرضه للوفاة المفاجئة، وهو ما سبب حالة من التعاطف الكبيرة سواء من الجمهور أو الفنانين.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

4 نجوم واجهوا شائعات الموت في 15 يومًا من بينهم الزعيم عادل إمام

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام