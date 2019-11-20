نادين لبكي تُعلِّق على ثورة لبنان وتدعو بحرقة قلب المغتربين

ألقت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي سبق أن كانت مرشحة لجائزة الأوسكار، كلمة مؤثّرة عقب فوزها بجائزة عصام فارس للتميّز لعام 2019، خلال حفل توزيع الجوائز السنوية بدورتها الـ73 لشركة الشرق الأوسط الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن.



تحدّثت لبكي، مخرجة فيلم «كفرناحوم»، عن الثورة التي شهدها لبنان بكل تفاؤل، وقالت: «لم يسبق لي أن رأيت الكثير من الأمل، والكثير من الابتسامات، والكثير من النقاشات، والكثير من الفن، والكثير من الأفكار والعقول الرائعة، والكثير من الرقص والهتاف، والكثير من القوة، والكثير من المرونة، والكثير من المواهب، والكثير من الانتماء، والكثير من الوحدة، مما كانت عليه في 28 يوما الماضية».



ودعت نادين في خطابها، الذي تناولت فيه موضوع الثورة التي تجري في لبنان بغصّة، المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة إلى العودة إلى بلادهم الأم، وقالت: «إنني في مهمة لإعادتكم إلى الوطن.. لبنان بحاجة إليكم»، ولم تستطع نادين أن تحبس دموعها وحزنها على وطنها وشعر معها الحضور بحرقة قلبها.



وتابعت: «اللبنانيون الذين فقدوا الأمل واستسلموا في البحث عن حياة أفضل. أنتم اليوم بحاجة إلى لبنان بقدر ما يحتاج هو إليكم. يحتاج لبنان إليكم بشخصكم، وعلمكم، وطاقاتكم ونيّتكم الحسنة».

Advertisements



ودعت نادين المغتربين لزيارة لبنان وطنهم ولو ليوم واحد، وقالت: «تعالوا إلى بلادكم ليوم أو لقضاء عطلة نهاية أسبوع. تعالوا لقضاء عيد الميلاد. لنبدأ مهمة تحويل بيروت إلى أكثر المدن احتفالاً في العالم بعيد الميلاد. تعالوا وكونوا جزءاً من ولادة أمتنا الجديدة، لبنان الجديد. تعالوا لزيارته كل عام ودعوا أطفالكم يقضون الصيف هناك».

وختمت قائلة: «نحن جميعنا في مهمة لنجعل هذه النقطة الصغيرة على الخريطة التي تسمّى لبنان مصدر إلهام حقيقياً للعالم».

قد يهمك ايضاً:

نادين لبكي تتألق بفستان أبيض في "أوسكار 2019"

أوبرا وينفري تستضيف اللبنانية نادين لبكي وزوجها على الغداء