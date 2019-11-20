نيكولاس كيج يحضر عيد ميلاد معجب بمليون دولار









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُطلُّ النجم الأميركي نيكولاس كيدج بهويته الحقيقية بفيلم The Unbearable Weight of Massive Talent. وذلك بحسب موقع Deadline Hollywood الذي أشار إلى أنه سيُجسِّد دور البطولة بتمثيل قصة خيالية يظهر خلالها بهويته الحقيقية.

يحكي الفيلم قصة نيكولاس كيج، الذي يحتاج إلى بعض المال، فيقبل عرضًا بقيمة مليون دولار لحضور عيد ميلاد أحد معجبيه وهو ملياردير مكسيكي. لكن الأمور تأخذ الأمور منعطفًا حادًا، فيضطر إلى أن يصبح نسخة من بعض شخصياته الأكثر شهرة وتحبباً من أجل تخليص نفسه من موقف متزايد الخطورة في سياق الأحداث.

الجدير ذكره أن الفيلم الجديد من تأليف توم غورميكان وكيفن إيتن، اللذين أبدعا في كتابة العرض التلفزيوني الكوميدي Ghosted عن محققين في الظواهر الخارقة، فيما يقوم بإخراجه غورميكان.

هذا وسيلعب "كيج" دور البطولة بّفيلم آخر هو Wally’s Wonderland الذي يُجسِّد فيه شخصية حارس يتم إجباره على قضاء الليل في متنزه ترفيهي حيث يتم جذبه إلى كابوس حي.

