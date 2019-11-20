فرانس 24 تناقش العنف ضد النساء بثلاث حلقات









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يقدّم فريق "هي الحدث" عبر قناة "فرانس 24" مجموعة من ثلاث حلقات تتناول بمواضيعها اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. حيث ستعرض الحلقة الأولى المقررة بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر جولة على واقع الممارسات العنيفة التي تتعرض لها النساء حول العالم وذلك من خلال تقرير خاص يأخذنا من جنوب أفريقيا مروراً بالمغرب ووصولا إلى فرنسا بمشاركة الناشطة الحقوقية وعضو مبادرة "كوفي عنان لمكافحة التطرف والعنف" الليبية هاجر الشريف.

وفي يوم الجمعة التالية بتاريخ 29 نوفمبر ستأخذنا الحلقة الثانية إلى الأردن للتعرف أكثر على حملة "طالعات" التي انطلقت من فلسطين شجباً لما يسمّى بجرائم الشرف وللعديد من الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء، وباتت اليوم منتشرة في أكثر من دولة شرق أوسطية عبر احتجاجات نسوية في الشارع.

ويتخلل هذه الحلقة عرضاً لتقرير خاص بفرانس 24 من عمّان يرصد الانتقادات الذي تعرّضت لها هذه الحملة ويستضيف من العاصمة الأردنية "هي النسوية" ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة السيدة سلمى النمس.

الحلقة الثالثة ستُعرَض بتاريخ الجمعة 6 ديسمبر لتأخذ المشاهدين إلى تركيا بعد الانتقادات الهائلة التي تعرّضت لها رئاسة الشؤون الدينية إثر الإعلان الذي أنتجته ونشرته هذه الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره المدافعون عن حقوق المرأة مهيناً.

وستناقش الحلقة أيضا ارتفاع عدد ضحايا العنف من النساء التركيات في العام 2019. كما ستُضيء على واقع المرأة التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي. فيما تحلّ ضيفة على الحلقة المحامية والخبيرة في الشأن التركي الدكتورة في القانون الدولي سيفيا ايزولي.