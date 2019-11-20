صور| يسرا وليلى علوي ونور اللبنانية ضمن حضور افتتاح "القاهرة السينمائي 41"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "يسرا، ليلى علوي، نور اللبنانية، أحمد مجدي، منى ممدوح".

وكانت السجادة الحمراء استقبلت قبل قليل، "رئيس المهرجان محمد حفظي، الفنانة هنا شيحة، الفنانة رانيا يوسف، الفنان أمير المصري، الدكتور خالد عبدالجليل، المذيعة إنجي علي، المذيعة بوسي شلبي".

Advertisements

الحفل يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر حضور حشد كبير من النجوم المصريين والعرب، كما تشهد ليلة المهرجان عرض فيلم "الأيرلندي" بطولة آل باتشينو، روبرت دي نيرو، ومن إخراج مارتن سكورسيزي.

ويشهد الحفل تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تتسلم الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، كما اختيرت السينما المكسيكية كضيف شرف المهرجان لهذا العام.

ويقدم حفل الافتتاح الفنان خالد الصاوي، الفنانة دينا الشربيني، والفنان أحمد داود.

يذكر أن الدورة الـ 41 تشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.