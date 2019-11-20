ليلى علوي: "القاهرة السينمائي" بدماء جديدة.. وأهنئ شريف عرفة ومنة شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 هذا العام، الذي يحمل اسم يوسف شريف رزق الله.

وقالت علوي، خلال لقاء على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي: "المهرجان فيه دم جديد وشباب جديد وأفلام عالمية جديدة تعرض لأول مرة وأفلام واخدة جوائز، ومنتظرة أشوف الفيلم المصري احكيلي لماريان خوري المشارك بالمسابقة الرسمية بالمهرجان".

وتابعت: "المهرجان يقام خلال فعالياته ورش وندوات مهمة عن السينما".

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واستكملت: "الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، كان له بصمات كبيرة في هذا المهرجان، وكان محبًا للسينما وتعلمنا منه حاجات كتير".

وأضافت: "أهنئ المخرج الكبير شريف عرفة، لتكريمه بحفل الافتتاح، وهو من الناس اللي اشتغلت معاهم في البدايات وعملنا أفلام مهمة، ودايمًا بيطور من الفنان اللي معاه، ويعد من المخرجين اللي بيطوروا في نفسهم، وأهنئ منة شلبي لهذا التكريم بالمهرجان".

يُذكر أنه يقام حاليًا عرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، وتستمر فعالياته حتى يوم 29 نوفمبر الجاري، بعرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.