صورة| تامر مرسي يعلن توقيع أحمد عز لـ"سينرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له رفقة الفنان أحمد عز، ليعلن بها عن توقيع أحمد عز لعمل درامي في شهر رمضان المقبل.

وكتب تامر مرسي في تعليقه على الصورة: "أحمد عز مع سينرجي، رمضان 2020".

يُذكر أن الفنان أحمد عز يعيش إنتعاشة فنية، فعرض له في موسم عيد الفطر الماضي فيلم الممر مع المخرج شريف عرفة، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما عُرض له في موسم عيد الأضحى فيلم "ولاد رزق2"، مع المخرج طارق العريان، ووصلت إيراداته لـ 100 مليون جنيه.