صور| وصول هنا شيحة وخالد عبدالجليل وأمير المصري حفل افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل منذ قليل على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنانة هنا شيحة، الفنان أمير المصري، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل.

كما شهد الحفل حضور المذيعة بوسي شلبي، المذيعة إنجي علي، الفنانة رانيا يوسف، والفنانة دينا.

الحفل يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر حضور حشد كبير من النجوم المصريين والعرب، كما تشهد ليلة المهرجان عرض فيلم "الأيرلندي" بطولة آل باتشينو، روبرت دي نيرو، ومن إخراج مارتن سكورسيزي.

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ويشهد الحفل تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جيليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تتسلم الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، كما اختيرت السينما المكسيكية كضيف شرف المهرجان لهذا العام.

ويقدم حفل الافتتاح الفنان خالد الصاوي، الفنانة دينا الشربيني، والفنان أحمد داود.

يذكر أن الدورة الـ 41 تشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفر